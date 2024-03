Solinger Krankenhaus wächst auf 2000 Mitarbeiter Stadtwerke verbessern Anbindung des Klinikums

Rund um den Jahreswechsel ist das Städtische Klinikum Solingen auf einen Schlag um mehrere hundert Mitarbeiter gewachsen. Das liegt zum Großteil daran, dass Beschäftigte des ehemaligen Kplus-Krankenhauses St. Lukas in Ohligs an das Klinikum übergewechselt sind. Darüber hinaus hat das Klinikum selbst auch noch weiteres Pflegepersonal eingestellt, so dass es mit rund 2000 Beschäftigten aktuell einer der größten, wenn nicht der größte Arbeitgeber in der Klingenstadt ist.