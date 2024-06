Unternehmen besteht seit 1924 Solinger Kräne sind rund um den Globus im Einsatz

Wohl dem, der die Hilfsmittel für die eigene Arbeit selbst herstellen kann: Unter dem Dach der hohen Halle bei „Spiess Krane“ hängen die tonnenschweren Produkte des eigenen Betriebes, die nun ihrerseits die Komponenten für die weitere Fertigung an den richtigen Platz befördern sollen. Und während die hauseigenen Kräne den Unternehmens-Standort am Dycker Feld wohl niemals verlassen werden, liegt in einer weiteren Halle des Firmen-Komplexes eine wuchtige, schon auf den ersten Blick dutzende Tonnen schwere Anlage bereit, um bald ans andere Ende der Welt verschifft zu werden: „Die geht nach Kansas City“, verrät Geschäftsführer Stephan Radke. Die Abnehmer der Kransysteme verteilen sich auf 40 bis 50 Länder in aller Welt, von Bahrain über Südafrika bis Brasilien – und auf ganz unterschiedliche Branchen: „Ein Solinger Stahlhändler hat alle Krane von uns“, erzählt Radtke. Auch den mächtigen Portalkrahn auf dem Gelände der Stadtwerke Solingen habe das Unternehmen einst gebaut und montiert.