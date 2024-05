Trotz Forderung nach neuer Buslinie Solinger Klinikum-Personal setzt weiter aufs Auto

Die Pläne der Stadtwerke Solingen (SWS), das Städtische Klinikum mit seinen inzwischen mehr als 2000 Mitarbeitern in Zukunft besser an das Bus-Netz anzuschließen, werden in der Belegschaft des Krankenhauses zunächst noch eher zurückhaltend aufgenommen. Das zumindest legen die Ergebnisse einer jüngst durchgeführten Umfrage unter den Klinikum-Beschäftigten nahe, an der rund 300 Angestellte teilgenommen haben. Denn nach Informationen unserer Redaktion geht aus der Befragung unter anderem hervor, dass für rund die Hälfte der Befragten das eigene Auto als Verkehrsmittel für den Weg zum Arbeitsplatz auch bei einer besseren Anbindung des Klinikums an den ÖPNV weiter eine zentrale Rolle einnehmen wird.