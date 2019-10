Kundgebung am Montag : Klinikum-Mitarbeiter fürchten um Zukunft

Mit rund 2000 Beschäftigen ist das Klinikum einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die Stadt will Teile auslagern, um aus den Verlusten herauszukommen und das Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft zu halten. Foto: Guido Radtke

Solingen Eine Verdi-Umfrage zeigt, dass die Beschäftigten mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen rechnen. Die Gewerkschaft plant für kommenden Montag Proteste.

Dabei treibt die Klinikum-Beschäftigten vor allem die Furcht um, dass sich die Arbeitsbedingungen in Zukunft verschlechtern könnten. So gaben 76 Prozent aller von der Gewerkschaft befragten Angestellten an, diese Möglichkeit beschäftige sie stark (37 Prozent) beziehungsweise sehr stark (39 Prozent), derweil lediglich sieben Prozent eine solche Aussicht gar nicht (zwei Prozent) oder nicht so sehr (fünf Prozent) schreckt.