Gesundheitsversorgung in Solingen und im Kreis Mettmann Klinikstreit – Krankenhausträger beraten am Freitag

In die Diskussion um die Schlaganfallversorgung in Solingen ist Ruhe eingekehrt. Doch hinter den Kulissen treiben die Verantwortlichen das Thema voran: Am Freitag werden sich Vertreter der Krankenhäuser, der Kostenträger sowie politischer Entscheidungsträger in der Klingenstadt treffen, „um gemeinsam die jeweiligen Interessenlagen zu sondieren“. Das sagt jetzt der Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums, Heiko Haffmans, auf Nachfrage unserer Redaktion. Damit kommen die Beteiligten einen entscheidenden Schritt voran.