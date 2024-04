Ausstellung im Solinger Klingenmuseum Neue Ideen für altes Besteck

Der Pott:Design-Award wurde für 2024 zum vierten Mal ausgeschrieben. Er wird im dreijährigen Rhythmus zu unterschiedlichen Aspekten der Tafelkultur wiederholt werden. Hannspeter Pott, bis 2005 Inhaber und dann Geschäftsführer des Besteckherstellers C. Hugo Pott, stiftet in Gedenken an die Gestaltungs- und Innovationsleistungen seines Großvaters Carl Hugo und seines Vaters Carl einen Preis für Besteck und Objekte der Tafelkultur. Der Preis ist an das Deutsche Klingenmuseum in Solingen und das dortige Pott-Archiv gebunden.