Ab Donnerstag gilt auch eine erweiterte Notbetreuung für die Kindergärten : Solinger Kitas wappnen sich für den Andrang

Ohligs Zur aus Pappe gebastelten Arche Noah am Zaun vor der katholischen Kindertagesstätte St. Joseph haben sich inzwischen viele gemalte Bilder gesellt – gemalt von Kindern, die zuletzt nicht in die Einrichtung kommen konnten.

Täglich füttern die Erzieherinnen der Einrichtung die Eltern der Daheimgebliebenen über den E-Mail-Verteiler auch mit Anregungen zu Bewegungsspielen oder Bastelarbeiten. Die Kita selbst besuchten zuletzt nur zwei Kinder, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen tätig sind und keine Möglichkeiten hatten, die Betreuung anderweitig verantwortungsvoll zu organisieren. Ab heute werden zumindest wieder ein paar mehr den gewohnten Spiel- und Lernort aufsuchen. Schließlich hat die Landesregierung die Erweiterung der Notbetreuung auf den Weg gebracht, so dass nun auch die Kinder zahlreicher weiterer Berufsgruppen – von Bankangestellten über Rechtsanwälten bis zu Gebäudereinigern – sowie ab Montag auch der Nachwuchs Alleinerziehender in allen Tätigkeitsfeldern wieder ein Anrecht auf Betreuung haben.