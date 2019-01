200 Menschen stellten sich gegen Polizei: Solinger Kirchengemeinde verhindert Abschiebung von jungem Iraner

Solingen Der abgelehnte Asylbewerber, der im Iran zum Christentum konvertierte, befindet sich seit zehn Monaten im Kirchenasyl. Die Behörden wollen ihn nach Frankreich abschieben.

Schon seit knapp einem Jahr hält sich ein 27-jähriger Mann in der evangelischen Luthergemeinde in Solingen versteckt. Doch wie lange der junge Iraner noch in seinem Kirchasyl bleiben kann, ist ungewiss. Denn der Kreis Wesel, wo der Mann offiziell gemeldet ist, will den abgelehnten Asylbewerber nach Frankreich abschieben.

In der Kirchengemeinde selbst will man weiter für die Belange des 27-Jährigen kämpfen. „Der Mann ist vor seiner Flucht im Iran zum Christentum übergetreten. In seiner Heimat droht ihm Gefängnis“, sagte Pfarrer Christian Lerch. Mittlerweile, so der Pfarrer, habe sich der junge Iraner gut in der Gemeinde integriert. Lerch: „Er hat Deutsch gelernt und beteiligt sich aktiv am Gemeindeleben. Viele unserer Gemeindemitglieder engagieren sich für ihn.“ Ein Abschiebung nach Frankreich sei für den Betroffenen gefährlich, da ihm von dort möglicherweise schneller die Abschiebung in sein Heimatland drohe.