Grundschule Weyer bietet besonderes Sportkonzept Solinger Kinder trainieren mit Olympiasieger

Selten hängen Schüler wohl so sehr an den Lippen eines Erwachsenen wie an diesem Dienstagmorgen. Wann spricht schließlich auch ein vierfacher Olympiasieger zu ihnen? Der ehemalige Beachvolleyballspieler Jonas Reckermann war jetzt zu Gast in der Grundschule Weyer. Und irgendwie schien es, dass sich die Schüler an diesem Morgen ganz besonders ins Zeug legten.