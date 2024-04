Attraktives Angebot für Jugendliche in Solingen Jugendpark lockt mit neuer Calisthenics-Anlage

Nach seiner Umgestaltung wird der Jugendpark in Ohligs hinter der OTV-Halle am Samstag, 13. April, mit einer Feier eingeweiht. Sie läuft von 12 bis 18 Uhr. Das Fest bietet Kindern und Jugendlichen eine breite Palette an Aktivitäten – darunter Einradfahren, ein Basketballturnier, ein Skateboard-Wettbewerb sowie das Solinger Spielmobil und viele andere spannende Möglichkeiten.