Wer ist für die Demontage zuständig? : Jugendherbergs-Schilder weisen Weg ins Nichts

Solingen Obwohl die Jugendherberge in Oberburg seit mehr als anderthalb Jahren geschlossen sind, gibt es noch immer die alten Hinweisschilder. Nun soll geprüft werden, wem sie gehören – und wer sie entfernen muss.

Auf diese Wegweiser sollte man sich lieber nicht mehr verlassen. Obwohl die Jugendherberge in Oberburg schon seit mehr als eineinhalb Jahren geschlossen ist, zeigen im Stadtteil selbst immer noch drei alte Hinweisschilder die Route zu der alten Herberge an. Wobei sich daran allem Anschein nach so schnell auch nichts verändern wird.

Darauf hat jetzt die Stadt Solingen hingewiesen. „Wir haben erst vor kurzem von dem Verkauf der einstigen Jugendherberge erfahren“, sagte eine Rathaus-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Jedenfalls sei im Augenblick noch nicht geklärt, wer die drei Schilder – eines in Höhe des Schlosses und die anderen direkt an der Zufahrt zur Herberge an der Wermelskirchener Straße – einst aufgestellt und somit zuständig sei. „Damit wird es jetzt bei der nächsten Überprüfung der Beschilderung in Burg auch um diese Schilder gehen“, kündigte die Stadtsprecherin an.