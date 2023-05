Auszeichnung für Solinger Neumann erhält im Aachener Krönungssaal den „Polonicus“

Dabei hätte die Jury wohl kaum einen besseren Brückenbauer zwischen beiden Ländern als Josef Neumann finden können. Neumann wurde 1960 in Stary Targ (Altmark) in Westpreußen geboren. Mit zehn Jahren siedelte der Sohn einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters in die Bundesrepublik über, wo sich Neumann nach einer Lehre zum Gewerkschaftssekretär weiterbildete, bei der Gewerkschaft ÖTV arbeitete und 2001 Geschäftsführer der Lebenshilfe Solingen wurde, ehe er in den NRW-Landtag gewählt wurde.