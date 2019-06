Punktlandung : Jobcenter mit bestem Ergebnis seit 2012

Ohligs Fast 2500 Männer und Frauen fanden im letzten Jahr zumindest zeitweise zurück ins Arbeitsleben.

„So ein erfolgreiches Jahr wie 2018 haben wir noch nicht gehabt“, sagt Mike Häusgen. Er leitet das 2012 eingerichtete kommunale Jobcenter seit 2015. 2483 „Integrationen“ in den Arbeitsmarkt meldet das Center für das vergangene Jahr (2017: 2438). Damit wurde der mit dem Arbeitsministerium des Landes vereinbarte Wert nahezu punktgenau erreicht und in einzelnen Bereichen – wie bei den Asylanten und Flüchtlingen – sogar um die Hälfte überschritten. Die Integrationsquote lag insgesamt bei fast 24 Prozent. Im Vergleich mit 19 anderen Jobcentern in NRW-Großstädten rangierte die Solinger Behörde auf Platz zwei hinter Hamm. „Spitze“ sei man bei der nachhaltigen Integration: Nach einem halben Jahr waren 72 Prozent der Geförderten weiter in Beschäftigung.