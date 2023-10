Die Solinger Stadionfrage Die Jahnkampfbahn zwischen Vergangenheit und Zukunft

Wer sagt es denn – allen Unkenrufen zum Trotz tut sich in Solingen ja doch etwas. Dass das Walder Stadion höchstwahrscheinlich im kommenden Jahr eine neue Überdachung der Gegengeraden erhalten wird, ist jedenfalls eine ausgesprochen gute Nachricht und zudem der Entschlossenheit aller Beteiligten aus Förderverein, Stadtverwaltung und Politik zu verdanken, Diese haben es geschafft, die historisch bedeutsame Jahnkampfbahn fit für die Zukunft zu machen. Wobei in jenem Zusammenhang an erster Stelle die Ehrenamtler im Förderkreis Jahnkampfbahn Wald um ihren Vorsitzenden Guido Rohn zu nennen sind, die schon seit vielen Jahren für die bald 100 Jahre alte Sportstätte kämpfen.