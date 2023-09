Kreisjägerschaft zieht positive Bilanz Solinger Jäger retten mit Drohnen fast 80 Rehkitze

Dies hat die Kreisjägerschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend im Vereinsheim Tränkebachzentrum in Ohligs bekannt gegeben – und gleichzeitig angekündigt, die Rettungsaktionen für die Jungtiere wie geplant auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Denn tatsächlich leisten die Jäger auf diese Weise einen in ihren Zielen und Aufgaben fest verankerten Beitrag zum Naturschutz sowie zur Sicherung der Wildpopulation in der bergischen Region.