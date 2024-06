Fruchtgummi-Entwickler bei Haribo Der Solinger Peter Mücher ist der Gummibärchen-Flüsterer

Eigentlich ist Peter Mücher ja ein alter Hase. 38 Jahre arbeitet der gebürtige Solinger inzwischen beim Süßwaren-Hersteller Haribo – zuerst in dem Werk in seiner Heimatstadt und seit 20 Jahren in Grafschaft, rund 30 Kilometer vom Haribo-Stammwerk in Bonn entfernt. Doch das Projekt, mit dem sich der gelernte Konditor zuletzt beschäftigt hat, ist selbst für den 59-Jährigen richtiges Neuland gewesen.