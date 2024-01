Getrübter Ausblick für 2024 Solinger Industrie unter Kostendruck

Problematisch seien auch für das laufende Jahr der unverändert stake Kostendruck, vor allem bei Energie und Materialien, bei gleichzeitig schwacher Nachfrage in allen Absatzkanälen. Darüber hinaus verschlechterte insbesondere „die ständig wachsende Bürokratie“ die Wettbewerbsfähigkeit der Branche, weshalb hier dringend eine Trendwende geboten sei, fordert der Verband. Dieser Forderung schließt sich auch Stefan Schmitz, geschäftsführender Gesellschafter der in Solingen ansässigen Küchenprofi GmbH und IVSH-Vorstandsmitglied, an und nennt hier beispielsweise die EU-Verpackungsverordnung, das Lieferkettensorgfaltsgesetz oder die Nachhaltigkeitsrichtlinie. „Wir können nur an die Verantwortlichen appellieren, hier gegenzusteuern“, sagt Schmitz. Auch er weiß zu berichten, dass 2023 „für uns leider kein gutes Jahr“ war.