Solinger sammelt Spenden im Internet Ein Grabstein für Papa

So geht es Sven H. (Name der Redaktion bekannt). Der 26-jährige Solinger ist Vater von vier Kindern und muss jeden Euro zwei Mal umdrehen, bevor er ihn ausgibt. Er ist von Beruf Hauswirtschaftskraft. Doch weil seine Frau zwischenzeitlich erkrankt war, musste er sich arbeitslos melden, um sich um die heute zwei, fünf, acht und neun Jahre alten Kinder zu kümmern. Mittlerweile geht es seiner Ehefrau besser und er kann sich wieder um Arbeit bemühen, berichtet er. „Doch in solch einer Lage hat man auch nicht so die Möglichkeiten, Ersparnisse zu bilden.“