Schienenverkehr Solinger Hauptbahnhof soll modernisiert werden

Rund sieben Jahre, nachdem die Deutsche Bahn AG ihre umfangreichen Sanierungsarbeiten am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs für mehr als zehn Millionen Euro abgeschlossen hat, steht der größte Bahnhof in der Klingenstadt möglicherweise vor einer nochmaligen Modernisierung. Das zumindest ist der Wunsch der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, die jetzt im Rahmen der „Entwicklung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Umland um die Klingenstadt Solingen“ unter anderem mit einem umfangreichen Forderungskatalog zum Hauptbahnhof an die Öffentlichkeit gehen.