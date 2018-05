Solinger Gymnasiasten bei Finale von "Jugend forscht"

Solingen Die Vorfreude auf die nächste Runde von „Jugend forscht“ überwiegt die Nervosität: Emma und Theodor Hankammer sowie Luca Scheuren vom Humboldt-Gymnasiums fahren „locker“ nach Darmstadt.

Im futuristischen Glas-Look des „Darmstadtium“ werden bis Sonntag, 27. Mai, rund 20 Teilnehmer aus allen Bundesländern, in verschiedenen Kategorien ihre Projekte präsentieren. Die drei 15-, 14- und 12-jährigen Gymnasiasten treten als Landessieger NRW mit ihrer Arbeit zum Thema Umweltverträglichkeit von Waschmitteln an. 15 Monate lang hatten die Drei intensiv geforscht, ob umweltverträgliche Waschmittel genauso gute Reinigungsergebnisse erzielen wie gängige Markenartikel.

In den vergangen Tagen waren sie damit beschäftigt, ihr Projekt dem beim Wettbewerb vorgegeben Repräsentationsrahmen anzupassen. „Wir mussten unser Referat zum Beispiel um die Hälfte kürzen“, sagte Theodor. „Statt zehn Minuten haben wir nun nur noch fünf. Das war schon Arbeit, den absoluten Kern herauszuarbeiten.“ Auch der Stand wird im Vergleich zu dem beim Landeswettbewerb in Leverkusen kleiner sein. „Wir brauchten also auch andere Plakate“, sagt Emma. Ein Zusatz-Tischchen, auf dem die unterschiedlichen Substanzen wie Enzyme und Tenside drapiert werden können, ist beantragt.