Grundschule Gerberstraße in Solingen Turnhalle bleibt trotz Bauarbeiten geöffnet

Um den Schulbetrieb weiter laufen lassen zu können, werden Schüler und Lehrer für die Dauer der Bauarbeiten, die nach letztem Kenntnisstand im Dezember dieses Jahres beginnen sollten, an den ehemaligen Schulstandort an der Schulstraße ausgelagert, der bereits entsprechend hergerichtet wurde. Dort sitzt aktuell noch die unabhängige Initiative „Gräfrath hilft“. Sie soll wiederum in das geplante Holzhaus für Geflüchtete an der Nibelungenstraße ziehen, das voraussichtlich im ersten Quartal dieses Jahres fertiggestellt sein soll. Sollten Schule und Verein das Gebäude an der Schulstraße zeitweise noch gleichzeitig nutzen, will der Verein seine Öffnungszeiten anpassen, so dass es keine Überschneidungen mit dem Schulbetrieb gibt.