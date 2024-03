Umstrittener Autobahn-Ausbau Solinger Grüne wollen Vorfestlegung auf acht A 3-Spuren verhindern

Der geplante Ausbau der Autobahn 3 sowie die damit in Verbindung stehende Sanierung der A 3-Anschlussstelle Solingen in Wiescheid bleiben weiter zwei der bestimmenden Themen in der Solinger Verkehrspolitik. Denn nachdem die Autobahn GmbH des Bundes als verantwortliche Behörde vor eingen Wochen gegenüber unserer Redaktion angekündigt hat, die Erneuerung der Auf- und Abfahrten zur Autobahn im März in Angriff nehmen zu wollen, fordern nun die Grünen im Solinger Stadtrat sowie im Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf, bei der Sanierung der Anschlussstelle eine spätere Standstreifenfreigabe bereits in die Planungen und Umsetzungen mitaufzunehmen.