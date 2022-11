Geplante Auslagerungen in Servicegesellschaft : Grüne wollen Servicetochter für Klinikum vorerst stoppen

Geplante Auslagerungen in Servicegesellschaft

Solingen Die Solinger Grünen leisten weiter Widerstand gegen die geplante Servicegesellschaft am Klinikum. Für die nun beginnenden politischen Beratungen hat die Partei einen Antrag gestellt, die Gründung auszusetzen. Lohnsenkungen sind für die Grünen „widersinnig“.

Die Solinger Grünen stehen der Gründung einer neuen Servicegesellschaft für das Städtische Klinikum weiterhin kritisch gegenüber und wollen die geplante Tochtergesellschaft unter anderem in den Bereichen Küche, Wäscherei und Technik nun zunächst einmal mit einem entsprechenden Antrag zur Aussetzung der Entscheidung verhindern.

Wie die Partei zum Wochenausklang bekannt gab, soll der Antrag sowohl bei der nächsten Sitzung des Klinikum-Aufsichtsrates am kommenden Montag sowie im städtischen Sozialausschuss am 29. November, als auch im Betriebsausschuss am 5. Dezember eingebracht werden. „Wir lehnen die Servicegesellschaft aus unterschiedlichen Gründen ab – nicht nur, weil die Signale von Bund und Land deutlich machen, dass die Finanzierung der Krankenhäuser möglicherweise verändert werden wird, sondern auch, weil die Einsparungen nur aufgrund geringerer Löhne erzielt werden können“, hieß es nun zur Begründung vonseiten der Grünen, die für den Fall einer möglichen Servicetochter mit massiven Nachteilen für die Beschäftigten sowie für das Städtische Klinikum Solingen selbst rechnen.