Zöppkesmahlzeit-Rede schlägt hohe Wellen Solinger Grüne werfen BHC-Chef Föste „Hass“ vor

Die Rede von BHC-Geschäftsführer Jörg Föste am Freitag bei der Zöppkesmahlzeit sorgt weiter für Gesprächsstoff und hat die Solinger Grünen nun zu einer ungewöhnlich scharfen Reaktion veranlasst. So hat die Partei am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, in der Föste vorgeworfen wird, mit seinen Ausführungen „einen Tiefpunkt des menschlichen und demokratischen Anstands“ erreicht zu haben – weswegen jetzt die Stadt-Sparkasse Solingen als Organisatorin gefordert sei, Konsequenzen zu ziehen.