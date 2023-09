Haushaltssorgen immer größer Solinger Grüne organsieren Spitzentreffen zwischen Stadt und Land zu Finanzen

So müsse vom Land unbedingt mehr Unterstützung kommen, hieß es bei den Solinger Grünen, die davon ausgehen, dass der neue Etat der Klingenstadt möglicherweise erst im nächsten Jahr eingebracht beziehungsweise verabschiedet werden kann. Die Belastungen seien jedenfalls auf keinen Fall mehr von den Kommunen zu schultern, so die Grünen. Die Partei in der Klingenstadt verbindet in diesem Kontext viel Hoffnung mit einem Treffen, dass in Kürze auf Vermittlung der Solijnger Partei zwischen den Verantwortlichen der Stadt Solingen, der Solinger Grünen-Fraktion sowie der Spitze der Grünen-Landtagsfraktion in Düsseldorf stattfinden wird und bei dem es speziell um die städtischen Finanzen gehen soll.