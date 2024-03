Nach CDU-Vorstoß Solinger Grüne lehnen Kürzungen bei der Kultur ab

„Wir werden in den Haushaltsverhandlungen und darüber hinaus keine Debatte über Einsparmöglichkeiten im Kulturbetrieb führen“, sagten die kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Rat, Ruth Fischer-Bienek, sowie Reiner Daams als Mitglied der Grünen im Kulturausschuss in einer Stellungnahme. So habe es in der Vergangenheit schon zu viele Diskussionen gegeben. Weitere Einschnitte würden nur die Attraktivität der Großstadt Solingen bei Menschen und Unternehmen gravierend beeinträchtigen. Und eine solche Abwärtsspirale wäre fatal, so die Grünen.