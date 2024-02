Bauvorhaben in der Innenstadt Solinger Grüne halten an Fronhof-Projekt fest

Die Solinger Grünen sehen bei der Neubebauung des ehemaligen Kaufhof- und P&C-Areals in der Innenstadt keine Alternative zu den zuletzt noch einmal geänderten Plänen des Investors. Das hat die Partei am Montag unter Verweis auf einen ansonsten drohenden Stillstand an dieser Stelle betont – wobei die Grünen in der neuerdings höheren Zahl von Sozialwohnungen bei dem Projekt keinen Nachteil für die Gesamtentwicklung der Innenstadt erkennen wollen.