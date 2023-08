Verbindungsstraße zur Autobahn Solinger Grüne für Tempo 50 auf Neuenkamper Straße

Geht es nach den Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Burg / Höhscheid, werden Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf der Neuenkamper Straße in Zukunft nur noch langsamer vorankommen. Denn nachdem sich auf der viel befahrenen Strecke zwischen der Solinger Innenstadt und dem Anschluss zur Autobahn 3 in Wiescheid in der Vergangenheit bereits mehrfach schwere Unfällen – teilweise sogar mit tödlichem Ausgang – ereignet haben, wollen die Grünen in der BV, dass die Stadtverwaltung die Einführung eines Tempolimits von demnächst lediglich noch 50 km / h auf dem gesamten Verlauf der Neuenkamper Straße prüft.