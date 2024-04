Sicherheitsdebatte Solinger Grüne fordern mehr Sozialarbeiter für die Innenstadt

Die Solinger Grünen halten die Kritik der CDU an Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) für unangemessen – und haben dem Rathauschef in der aktuellen sicherheitspolitischen Debatte in der Klingenstadt jetzt demonstrativ den Rücken gestärkt. So nannte Grünen-Ratsmitglied und Erster Bürgermeister Thilo Schnor die Kritik der CDU am OB in einem Pressegespräch am Montag „populistisch“. Zuvor hatten die Christdemokraten dem Oberbürgermeister vorgeworfen, die Sicherheitspolitik in Solingen nur halbherzig zu betreiben.