Solinger Politiker besorgt wegen Kostenexplosion Grüne fordern Umdenken beim Ausbau der A3

Es liege zudem ein offizielles Gutachten der Autobahn-GmbH für den in Frage stehenden A3 Abschnitt zwischen Leverkusener und Hildener Kreuz seit zwei Jahren vor, das ‚lediglich’ von Kosten von 50 bis 60 Millionen Euro bei einem TSF-Ausbau ausgeht, also gerade einmal 10 bis 20 Prozent der Kosten des achtspurigen Ausbaus betragen würde. „Allein die ‚Ertüchtigung‘ der jetzigen Anschlussstelle Solingen-Langenfeld verursacht ja zur Zeit schon Kosten von rund 20 Millionen Euro und hier wurde leider beziehungsweise unsinnigerweise auf die entsprechende Vorbereitung auf eine TS-Freigabe-Lösung verzichtet, wahrscheinlich um ein zeitaufwendigeres Planfeststellungsverfahren zu umgehen. Die zwingende Erneuerung aller Brücken, der naturzerstörende Eingriff in etwa zehn Naturschutzgebiete im Streckenverlauf von Leverkusen bis Hildener Kreuz und in das FFH-Gebiet Ohligser Heide wird die Kosten mit Sicherheit weiter in die Höhe treiben.“