Zugausfälle im Bergischen Land Solinger Grüne fordern mehr Ersatzzüge gegen Bahn-Chaos

Eine Fahrt mit dem Zug aus dem Bergischen Land nach Düsseldorf ist im Augenblick alles andere als ein Vergnügen – wenn denn überhaupt Bahnen verkehren. So ist der Regionalexpress (RE) 47 wegen eines Reparaturstaus an den in die Jahre gekommenen Fahrzeugen des Betreiber-Unternehmens Regiobahn schon seit mehreren Monaten faktisch nicht mehr existent. Und da in dieser Woche auf der Strecke zwischen Remscheid und Solingen auch noch Bauarbeiten durchgeführt werden, hat die von der Rhein-Ruhr-Bahn betriebene S-Bahn 7 jetzt ebenfalls den Verkehr in Richtung Landeshauptstadt wenigstens vorrübergehend eingestellt.