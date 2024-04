Verkehrspolitik Solinger Grüne fordern höhere Parkgebühren

Geht es nach den Solinger Grünen, werden Autofahrer – zumindest in Ohligs und in der Innenstadt – demnächst stärker zur Kasse gebeten. So prescht die Partei vor den abschließenden Verhandlungen für den städtischen Haushalt 2024 jetzt einmal mehr nach vorne und verlangt eine „moderate“ Anhebung der Parkgebühren in den beiden Zentren der Klingenstadt. Denn auf diese Weise wollen die Grünen der notorisch klammen Stadt in Zukunft etwas mehr finanziellen Spielraum verschaffen.