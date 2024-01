Ausfälle beim RE 47 Solinger Grüne fordern Batterie-Züge für Regionalexpress 47

Geht es nach den Solinger Grünen, sollen die Nutzer des Regionalexpresses (RE) 47 im Bergischen Land zumindest langfristig gesehen in den Genuss besserer Bahnverbindungen kommen. Aus diesem Grund fordert Leon Kröck als mobilitätspolitischer Sprecher der Partei in der Klingenstadt sowie als Mitglied in den Gremien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr jetzt, die Umrüstung auf batterieelektrische Fahrzeuge ab dem Jahr 2028 auf der Stecke von Remscheid über Solingen nach Düsseldorf„mit aller Kraft anzugehen“.