Gewerbe statt Wohnen Top-Lagen – Solinger Grüne fordern 180-Grad-Wende für mehr Klimaschutz

Schon seit Jahren gibt es – mehr oder weniger konkrete – Pläne, die großen Industriebrachen in der Stadt vor allem dafür zu nutzen, neue Wohngebiete zu schaffen. Doch geht es nach den Grünen im Solinger Stadtrat, ist über die Zukunft des Grossmann-Areals in Wald sowie des Omega- und Kieserling-Geländes am Rande der Innenstadt noch längst nicht das letzte Wort gesprochen. Denn nachdem in der zurückliegenden Ratssitzung am vergangenen Donnerstag ein entsprechender Ergänzungsantrag der Fraktion zum Masterplan Arbeit und Wirtschaft zunächst vertagt worden ist, erwarten die Grünen nun für die nächsten Wochen eine intensive Diskussion zur künftigen Standortpolitik in Solingen.