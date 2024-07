Wirtschaftspolitik Solinger Grüne bleiben bei Nein zu neuen Gewerbeflächen

Solingen · Die Diskussion um eine zukünftige Standort- und Wirtschaftspolitik in Solingen gewinnt an Fahrt. Nach heftiger Kritik aus Reihen der SPD kontern nun die Grünen und unterstreichen noch einmal ihre Ablehnung neuer Gewerbeflächen auf der grünen Wiese. Die Partei will stattdessen Industriebrachen für Firmenansiedlungen nutzen.

05.07.2024 , 17:00 Uhr

Das Gewerbegebiet Piepersberg hat sich in den zurückliegenden Jahren weiterentwickelt. Die Solinger Politik streitet darüber, wo in Zukunft neue Firmen angesiedelt werden könnten. Foto: Peter Meuter