Autobahn-Diskussion : Grüne lehnen den A3-Ausbau ab

Solingen Partei hält die Verbreiterung der Autobahn für Verschwendung von Ressourcen.

Dazu ist nach Ansicht der Partei allerdings Fantasie nötig. „Stellen wir uns vor, wir machten einen Schritt. All das Wissen, die Erfahrung, die Kreativität der Menschen und all das Geld steckten wir in die Frage: Wie kann die Verkehrswende gelingen?“, hieß es bei den Grünen. So handele es sich um Politik „zu entscheiden, wofür Ressourcen eingesetzt werden“. Wie könnten Ressourcen „gerecht für alle Verkehrsteilnehmenden verteilt“ werden? „Und dann verteilen wir gerecht“, stellten die Grünen in einer Presserklärung weiter in Aussicht. Der Ausbau der A 3 sei jedenfalls „Denken alter Schule“, so die Solinger Grünen.