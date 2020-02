Hilden : Solinger gerät gleich zweimal in Drogenkontrolle

Die Polizisten trauten ihren Augen nicht, als ihnen der Solinger zum zweiten Mal begegnete. Foto: dpa/Friso Gentsch

Solingen / Hilden Der 38-jährige Solinger hielt am Donnerstag die Polizei in Hilden in Atem.

Die Polizisten glaubten, ihren Augen nicht trauen zu können. Denn nachdem die Beamten erst am Donnerstagvormittag einen 38-Jährigen aus Solingen mit Drogen am Steuer aus dem Verkehr gezogen hatten, geriet der Mann knapp zwei Stunden später noch einmal in dieselbe Verkehrskontrolle.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel der Solinger am Donnerstag zum ersten Mal gegen 10.30 Uhr an der Richrather Straße in Hilden auf. Der 38-Jährige war mit einem Firmenfahrzeug, einem Renault Trafic, unterwegs, als er von den Polizisten zunächst herausgewunken wurde. Da ein noch vor Ort durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis und Methadon verlief, wurde der Mann anschließend zu einer Polizeiwache gebracht.

Dort nahm ein Arzt dem Solinger eine Blutprobe ab, ehe der Autofahrer wieder entlassen wurde – nicht jedoch ohne eindringliche Ermahnungen der Beamten, sich bis zu seiner Ausnüchterung auf gar keinen Fall mehr hinter das Steuer zu setzen. Eine Anweisung, die der 38-Jährige allem Anschein nach aber nicht allzu ernst nahm. Denn gegen 12.10 Uhr passierte der selbe Mann das nächste Mal die erwähnte Polizeikontrolle, die noch immer an der Richrather Straße in der Nachbarstadt stand.

Dementsprechend nahmen die Polizeibeamten, als sie sich von der ersten Überraschung erholten, die Verfolgung des Solingers auf, der nach wenigen Metern gestoppt wurde. Und der jetzt wohl für längere Zeit zu Fuß gehen muss. Denn nachdem die Polizisten den Mann erneut zur Wache gebracht und eine weitere Blutprobe veranlasst hatten, übergaben sie die Fahrzeugschlüssel sicherheitshalber der Firma des Mannes und informierten zudem das zuständige Straßenverkehrsamt. Dort wird nun geprüft, ob der 38-Jährige überhaupt geeignet ist, Fahrzeuge zu führen.