Kundgebung vor dem Rathaus : Solinger gedenken der Opfer von Hanau

Solingen Auf dem Walter-Scheel-Platz versammelten sich am Donnerstagabend rund 150 Menschen.

Der blutige Anschlag von Hanau, bei dem ein 43 Jahre alter Mann zunächst zehn Menschen erschossen und am Ende auch sich selbst getötet hat, hat auch in der Klingenstadt für Entsetzen gesorgt. So versammelten sich am Donnerstagabend vor dem Rathaus in Mitte rund 150 Solinger, um der Opfer der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Bluttat in Hessen zu gedenken.