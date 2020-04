Corona-Krise : Gastwirte in Solingen verlangen Öffnungs-Fahrplan

Ein Bild, das man in diesen Tagen überall in der Republik und auch in Solingen sieht: Biergärten bleiben wegen der Corona-Krise geschlossen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Solingen Viele Gastronomen im Solinger Stadtgebiet befinden sich wegen der Corona-Pandemie in einer ernsten Existenzkrise. Besonders getroffen vom anhaltenden Lockdown sind die kleineren Betriebe.

Es ist ein April wie aus dem Bilderbuch. Fast den gesamten Monat über schien die Sonne – doch die Gastwirte in der Klingenstadt haben nichts von dem schönen Wetter, das seit Wochen den Ton angibt. Im Gegenteil, durch die Corona-Krise herrscht bei vielen der über 300 Gastronomie-Betriebe sowie Hotels in Solingen längst pure Existenzangst – weswegen der Branchenverband Dehoga jetzt einen Fahrplan für den zumindest allmählichen Ausstieg aus dem aktuellen Lockdown fordert.

„Wir benötigen dringend eine Perspektive, wann es wieder losgehen kann und die Betriebe geöffnet werden dürfen“, sagte in dieser Woche die Solinger Dehoga-Vorsitzende Petra Meis, nachdem sie kurz zuvor an einer Krisen-Videokonferenz mit der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) teilgenommen hatte.

In diesem Rahmen war die Lage in der Gastronomie einmal mehr eines der wichtigsten Themen gewesen. Wobei auch bei der IHK-Runde ziemlich schnell klar wurde, dass die einzelnen Bereiche der Branche mit den Folgen der coronabedingten Lokalschließungen durchaus unterschiedlich schwer zu kämpfen haben.

Dementsprechend will die Dehoga-Kreisgruppe Solingen nun, dass vonseiten der Bundes- und der Landespolitik ein Fahrplan entwickelt wird. „Da könnte zum Beispiel Österreich als ein Vorbild dienen“, sagte Petra Meis, die gleichzeitig eine Reihe von Vorschlägen unterbreitete, um Mitte oder Ende kommenden Monats eine vorsichtige Rückkehr in Richtung Normalität einleiten zu können.

Dabei wäre es nach den Vorstellungen des Dehoga durchaus denkbar, Abstandsbestimmungen, wie sie bereits in anderen Lebensbereichen gelten, zukünftig auf die Gastronomie zu übertragen. So seien die einzelnen Betriebe mit Gewissheit in der Lage, die Anzahl der Gäste zu kontrollieren, betonte die Solinger Verbandsvorsitzende Meis, die parallel klarstellte, die allgemein geltenden Hygienevorschriften würden selbstverständlich ebenso beachtet.

Tatsächlich befürchten die Verantwortlichen, dass es in der Gastronomie der Klingenstadt in nicht allzu ferner Zukunft zu einer regelrechten Pleitewelle kommt, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. So seien alteingesessene Betriebe zwar in der Lage, die Krise besser wegzustecken, erläuterte Petra Meis, die selbst das Haus Rüdenstein in Rüden führt. Jüngere Lokale liefen hingegen Gefahr, die augenblickliche Situation nicht mehr lange zu überstehen, so die Dehoga-Vorsitzende. Meis: „Das würde dann einigen Gastronomen das Genick brechen.“