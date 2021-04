Kostenpflichtiger Inhalt: Sparkassen-Neubau in Solinger Innenstadt : Gastronom expandiert trotz Coronakrise

Ein Bauzaun schirmt inzwischen das alte Restaurant Pizza Pazza an der Straße Am Neumarkt ab. Der Abriss erfolgt demnächst. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Wegen des Sparkassen-Neubaus mussten etliche Geschäftsleute ihre Räumlichkeiten am Neumarkt aufgeben. „Pizza Pazza“ eröffnet demnächst an der Gasstraße in Höhscheid neu – und hat weitere Expansionspläne.