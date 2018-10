Solinger Fußball-Nachwuchs schnuppert Bundesligaluft

Solingen Auf Einladung von Volkswagen verbrachten Jugendteams des BV Gräfrath und FSV Vohwinkel das Wochenende in Wolfsburg – inklusive Training auf dem VfL-Gelände, Treffen mit Profis und Stadionbesuch.

Hätte ein Drehbuchautor eine solche Geschichte erfunden, erschiene sie wohl manch einem mürrischen Zeitgenossen als zu kitschig: Denn die U9 / U11-Fußball-Mädchen des BV Gräfrath und weitere Nachwuchsspieler des FSV Vohwinkel tauchten in diesem Jahr in ein Wechselbad der Gefühle – und konnten am Ende strahlen.

Am vergangenen Wochenende war es soweit. Und die Reise in die Autostadt werden die 42 Mädchen und Jungen plus Trainern und Betreuern wohl nicht so schnell vergessen: Am Freitag absolvierten die Nachwuchskicker eine besondere Trainingseinheit – auf dem Platz neben der Volkswagen-Arena, den sonst die Profis des VfL Wolfsburg nutzen. Einem von ihnen standen die jungen Fußballer wenig später gegenüber: Verteidiger Jeffrey Bruma erfüllte in der Mixed-Zone des Stadions Autogramm- und Fotowünsche. „Er war sehr geduldig“, lobt Rebecca Caron, Trainerin der U9 / U11 des BV Gräfrath.