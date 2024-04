Sport-Ring-Nachwuchs vor großem Publikum Solinger Fußball-Junioren bestreiten Ouvertüre vor dem Deutschen Meister

Die außerplanmäßige Partie im Bundesliga-Stadion hat natürlich auch Einfluss auf den Spielkalender der F-Jugendlichen an diesem Wochenende: „Wir mussten unser Meisterschaftsspiel verschieben, kriegen das aber gut geregelt“, sagt Nicolai Hastenrath. Zweimal pro Woche trainiert er mit seiner Mannschaft. „Bei uns ist es sowieso immer sehr intensiv“, sagt der Trainer. Ein eigenes Programm für den mit Spannung erwarteten Auftritt in der BayArena brauche es daher nicht: „Wir machen das, was wir immer machen, analysieren sehr genau, was läuft gut, was läuft noch nicht so.“ Vor allem die Spieleröffnung wolle man noch stärker in den Blick nehmen: „Darüber bekommt man beim Kinderfußball eben relativ viele Gegentore.“ Was auch immer passieren wird, betont Hastenrath: „Für uns ist es einfach eine ganz tolle Sache.“