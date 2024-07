Solinger Freibad Ittertal wird saniert „Im nächsten Jahr sollen im Ittertal die Bagger rollen“

Werfen die Verantwortlichen der Freizeitanlage Ittertal im Solinger Stadtteil Wald in diesen Tagen einen Blick in den Himmel, so wird sich mancher von ihnen einen leichten Stoßseufzer kaum verkneifen können. In diesem Sommer ist das Wetter nämlich bislang eher herbstlich gewesen – und vergleichbar trübe sieht es darum zurzeit auch in der Eintrittskasse am Eingang des Freibades aus. „Wir hatten nicht sehr viele Besucher“, zog Hartmut Lemmer, Erster Vorsitzender des Fördervereins Ittertal, jetzt jedenfalls erst einmal eine dementsprechend ernüchternde Zwischenbilanz zur aktuellen Badesaison 2024.