2023 bislang rund 20.000 Besucher Solinger Freibad Ittertal verlängert Badesaison

Die Verlängerung dürfte auch noch einmal ein paar Einnahmen in die Kasse des vom Förderverein Ittertal betriebenen Freibades spülen, was eine weitere positive Folge der augenblicklich vorherrschenden sommerlichen Temperaturen wäre. Denn die bisherige Sommersaison fällt eher durchwachsen aus. „Die Schwimmbadsaison werden wir mit etwa 20.000 Besuchern beenden, was leider eine nicht so gute Sommersaison widerspiegelt“, zog Thomas Czeckay jetzt eine erste Bilanz für 2023.