Kommunalfinanzen in Schieflage Ratsfraktionen senden Hilferuf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in den nächsten Tagen Post aus Solingen erhalten. Und nicht nur er – denn auf Veranlassung der Grünen haben jetzt insgesamt fünf im Stadtrat vertretene Fraktionen einen Hilferuf zu den Kommunalfinanzen verfasst, der sich auch an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie die zuständigen Minister in Bund und Land sowie an die für Solingen zuständigen Bundes- und Landtagsabgeordneten richtet.