Dramatische Rettung mit Happy End Solinger Feuerwehr rettet Entenküken aus Klärwerk-Ablauf

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Montagmorgen auf dem Gelände des Klärwerks Gräfrath an Kotzerter Straße in Solingen abgespielt haben. Denn offenbar war es fünf kleinen Entenküken gelungen, sich unbemerkt von ihrer Mama selbstständig zu machen und auf Wanderschaft zu gehen – wobei der Ausflug dann aber zunächst einmal im Ablauf eines sogenannten Belebungsbeckens am Klärwerk endete, aus dem es für die Tierchen kein Entkommen mehr gab.