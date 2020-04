Feuerwehr-Großeinsatz in Solingen : Baracken-Brand ist schnell unter Kontrolle

Solingen Mit einem schnellen und zielgerichtetem Einsatz hatte die Solinger Feuerwehr einen Brand in einem verwaisten Gelände nahe des Hauptbahnhofs so schnell unter Kontrolle, dass eine Großlage verhindert wurde.

Mehrere Notrufe waren kurz nach 19 Uhr in der Leitstelle eingegangen, die den Brand in unmittelbarer Nähe zum Galileum gemeldet hatten. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem verwaisten Gelände eine versteckte Holzbaracke in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte diese bereits in voller Ausdehnung.