Schwerer Unfall in Solingen Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann aus Autowrack

Ein in seinem Fahrzeug eingeklemmter Autofahrer hat am Mittwochabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der Bonner Straße im Solinger Stadtteil Ohligs ausgelöst. Der Mann war aus zunächst noch ungeklärter Ursache gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem Peugeot in Höhe Hackhausen von der Fahrbahn abgekommen und anschließend eine Böschung hinuntergeschleudert worden, sodass der verletzte Unfallfahrer später von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste.