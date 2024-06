Parteien streiten über weiteres Vorgehen Solinger FDP will „Untersuchungsausschuss“ zu Schleuseraffäre

Einen Tag, nachdem Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) die Vorwürfe eines der Hauptbeschuldigten im sogenannten Schleuser-Verfahren gegen seine Person zurückgewiesen und beteuert hat, er habe sich bei der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für solvente Ausländer nichts zu schulden kommen lassen, ist in der Solinger Politik eine Auseinandersetzung darüber entbrannt, wie mit der Affäre weiter umgegangen werden sollte. So hat die FDP am Dienstag angekündigt, gegebenenfalls „eine Art Untersuchungsausschuss“ zu beantragen, während die Grünen dem OB demonstrativ den Rücken stärken und stattdessen die CDU für deren Umgang mit der Affäre scharf attackieren.