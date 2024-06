Neues Streitthema im Stadtrat Solinger FDP will Ratsbeschluss zu Gewerbeflächen kippen

Ein gutes Jahr vor der nächsten Kommunalwahl im September 2025 nehmen die politischen Streitthemen in Solingen spürbar zu. Denn nachdem CDU und FDP erst vor wenigen Wochen dem neuen städtischen Haushalt für das Jahr 2024 ihre Zustimmung verweigert und so mit einer über Jahre hinweg eingeübten Tradition gebrochen hatten, den Etat mit einer möglichst breiten Mehrheit auf den Weg zu bringen, kündigt sich jetzt bereits das nächste potenzielle Streitpunkt an. So wollen die Freien Demokraten nämlich den vor einigen Jahren verabschiedeten Ratsbeschluss, ab dem Jahr 2030 keine unversiegelten Flächen mehr für bauliche, verkehrliche und wirtschaftliche Entwicklungen zu nutzen, nunmehr am liebsten wieder beerdigen.